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        Haberler Kültür-Sanat Avrupa'nın en seçkin festivalleri arasına girdi

        Avrupa'nın en seçkin festivalleri arasına girdi

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi oldu. EFA üyeliği ile birlikte Anadolu'nun zengin kültürel mirası, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri vasıtasıyla dünya sahnesine taşınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:05
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        Avrupa'nın en seçkin festivalleri arasına girdi
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        Anadolu'nun zengin tarih, kültür, sanat ve medeniyet kimliğini tüm dünyaya taşınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, uluslararası platformlarda yerini aldı. Festival, 1952'den bu yana Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine kabul edildi.

        Avrupa Festivaller Birliği (EFA), 40 ülkede yer alan yaklaşık 100 festivali birleştiren ve sanat festivallerini destekleyen bir yapılanma olarak öne çıkıyor.

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        Birliğin misyonu, üye festivallerini Avrupa ve dünya çapında birleştirmek ve temsil etmek, sanatı izleyicilerle buluşturan platformlar sunmak ve kültür-sanata erişim ve katılım hakkını temel bir insan hakkı olarak vurgulamak şeklinde özetleniyor.

        EFA'nın festival yapımcılarını bir araya getirme amacı, sürekli değişen dijitalleşme ve küreselleşme dünyasında festival ortamını bilgilendirmek, ilham vermek ve zenginleştirmek.

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliği ile kültür mirasını uluslararası alanda daha etkin bir şekilde tanıtarak, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşıma misyonunu sürdürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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        #Türkiye Kültür Yolu Festivalleri
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