Avrupa'nın en iyi şehir oteli seçildi

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Her yıl düzenlenen ‘Dünyanın En İyileri Ödülleri’ seçimi için T + L, okuyuculardan dünyanın en iyi otelleri, tatil köyleri, şehirleri, adaları, yolcu gemileri, SPA’lar, havayolları hakkındaki görüşlerini paylaşmalarını istiyor. Oteller ise konumları, sundukları hizmetleri, yemek konseptleri ve bunların toplam deneyim değerlerine göre derecelendiriliyor. Okuyucuların oyları dikkate alınarak verilen unvanlar yıl boyu önemli bir seyahat değerlendirme platformu olarak okuyuculara sunuluyor.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Turizm sektörünün önümüzdeki günlerde tüm dünyada daha aktif rol oynayacağına ve bu ödüllerin seyahat edecek insanlar için önemli bir kriter olacağına inandığını söyleyen Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, “Dünyada önemli bir süreçten geçtik ama keşfetme, seyahat etme arzumuzu hiç kaybetmedik. 2014’ten bu yana hayallerin ötesinde bir deneyimi Türkiye’ye taşıyan Raffles İstanbul, olarak tüm dünyadaki turizm sektörü içerisinde ne kadar önemli bir marka olduğumuzun ödülle belgelenmesinden gurur duyuyoruz. Dünyanın birçok iyi oteli arasından “Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli” seçilmek bizim için büyük bir onur. Sadece bu prestijli ödülü kazandığımız için değil aynı zamanda eşsiz ve özgün konaklama ve ağırlama deneyimlerimizi bir kez daha gündeme getirdiğimiz için de mutluyuz.” dedi.