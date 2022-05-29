2021 - 2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KİM KAZANDI?

Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Maçın ilk düdüğünden itibaren rakip kalede daha çok pozisyon bulan Liverpool, Courtouis'yı aşmayı bir türlü başaramadı.

Maç boyunca iki isabetli şut çeken Real Madrid ise 59. dakikada Carvajal'in ortasında arka direkte dokunan Vinicius Jr'ın golüyle 1-0 öne geçti ve kupaya da uzanmayı başardı.

Liverpool'un Mane ve Salah ile birer şutu direkten dönerken İngiltere temsilcisi maç boyunca bulduğu birçok pozisyondan yararlanamadı.