Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basının Chelsea'ye transfer olacağını ileri sürdüğü Szalai için İspanyol devi Atletico Madrid'in de devrede olduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro bonservis istediği belirtilirken Szalai'nin de Avrupa'nın dev ekiplerinde forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.