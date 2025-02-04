Avrupa'nın 5 büyük liginde kış transfer dönemi tamamlandı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de kış transfer dönemi tamamlandı.

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla öne çıkan İngiliz takımları, bu kış da geleneği bozmadı.

Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

Kış transfer sezonunda yapılan bonservisi en yüksek 10 transfer, 19-25 yaş arasındaki oyunculardan oluştu.

EN FAZLA PARA HARCAYAN KULÜP MANCHESTER CİTY OLDU

İngiliz medyasına göre Premier Lig kulüpleri, kış transfer döneminde yaklaşık 370 milyon sterlin harcadı.

Geçen yıl kış transfer döneminde ödenen rakam ise sadece 100 milyon sterlindi.

REKLAM

Manchester City, tek başına Premier Lig'deki 19 kulübün toplam harcamasına yakın harcama yaptı.

Bu sezon Premier Lig'de kötü bir performans sergileyen Manchester City'nin 2024-2025 sezonu kış transfer dönemindeki toplam bonservis harcaması yaklaşık 180 milyon sterlin oldu.

City'nin harcaması, 2023'te 275 milyon sterlin harcayan Chelsea'nin ardından bir kış transfer dönemindeki en yüksek ikinci harcama olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde bonservisi en yüksek 10 transfer arasında Manchester City'nin kadrosuna kattığı 4 oyuncu bulunuyor.

Yapılan transferlerin 18-25 yaş arası oyuncular olması ise dikkati çekti.

Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush için Eintracht Frankfurt'a 75, İspanyol orta saha oyuncusu Nico Gonzalez için Porto'ya 60, Özbek stoper Abdukodir Khusanov için Lens'e 40, Brezilyalı defans oyuncusu Vitor Reis için Palmeiras'a 37 milyon avro ödedi.

Manchester City'nin 2024-2025 kış transfer sezonunda bonservis ücreti ödediği futbolcular şu şekilde: