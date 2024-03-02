Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağı konusunda belirsizliğin devam etmesiyle bu hafta karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararı ve ABD'nin istihdam raporunda yer alacak tarım dışı istihdam verisi piyasanın odağında bulunuyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
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Avrupa Merkez Bankası ECB, enflasyona karşı bu yılın başında faiz oranlarını rekor seviyeye yükseltmişti. Banka son zamanlarda gelecek birkaç ay için faiz oranlarının sabit kalacağı sinyalini verirken; piyasalar, bankanın bir sonraki hamlesinin faiz oranlarında indirim olmasını bekliyor. Ancak analistler ECB'nin faiz değişikliğine gitmeyeceğini düşünüyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
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AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu, Mart ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.
Takvime göre; ECB faiz kararı toplantısı 7 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.
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AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
Avrupa borsalarında da ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faizleri ne zaman indirmeye başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.
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Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetin 2023'te zayıf seyrettiğini ve büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını belirterek, "Ücret artışlarının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri üzerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesi bekleniyor." dedi.
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, dünkü açıklamasında, kararların tarihlere değil verilere bağlı olduğuna işaret ederek, Bankanın, enflasyonun hedefine doğru gideceğine ikna olduğunda faizleri düşüreceğini dile getirdi.
Analistler, ECB ve BoE'nin faiz indirimlerine haziranda başlayacağına ilişkin beklentilerin sürdüğünü belirtti.