UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 7. hafta heyecanı, 21-22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler FB, BJK, GS maç saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, bu hafta Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 7. Hafta Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…