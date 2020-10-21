Avrupa'da kepenk indiriyor

Amerikan hazır giyim markası GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatmaya hazırlanıyor.

Fransız yayın organı Le Monde'un haberine göre, Temmuz 2021 itibarıyla geçerli olacak plan kapsamında şirket, Avrupa'da bulunan yaklaşık 120 mağazasını kapatarak kıtadan ayrılacak.

Geçen yıl karşılaştığı finansal zorlukların üstesinden gelmek ve markayı yeniden canlandırmak amacıyla kıtadaki 230 satış noktasını kapatan GAP yıllık 90 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalarla satış rakamları düşen şirketin, bu yılın 2'inci çeyreğinde 62 milyon euro zarar ettiğini açıklanmıştı.