Avrupa'da sel alarmı: İngiltere'de hayati tehlike uyarısı!

Temmuz ve ağustosta 40 dereceyi bulan rekor seviyede sıcaklıklar yaşanırken, bu yılki yağış oranları İngiltere’nin güneydoğu kesimlerinde yüzde 10'a kadar düşmüştü.

Met Office’in uyarısı, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi Thames Water’ın, güney bölgelerde su kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından geldi.

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, haftalardır süren sıcaklık ve kuraklığın ardından gelen şiddetli yağışlar sonrası alarm seviyesini sarıya çıkararak, vatandaşlara "hayati tehlike" uyarısı yaptı.

HAYATI FELÇ ETTİ

BBC'nin haberine göre, Nottinghamshire'daki Worksop kasabasındaki aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle, bazı demir yolu ve otobüs seferleri askıya alındı.

Yetkililer, bölgede haftalarca süren sıcak hava koşulları ve kuraklığın ardından gelen yağışın, ağustos aylarındaki ortalama yağış miktarının yaklaşık iki katı olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada yer alan videolarda, kasabadaki yolların ve arabaların sular altında kaldığı, bir süpermarketi su bastığı görüldü.

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de 19 Temmuz'da termometreler 39 santigrat dereceyi görmüştü.

FRANSA SELE TESLİM

Fransa'da dün başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı.

Fransa Meteoroloji İdaresi, güneydeki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde öğlen saatlerinde ve akşam üstü şiddetli fırtınalar meydana geldiğini, yerel saatle 19.00 sularında fırtınaların şiddetinin azaldığını bildirdi.

Saint-Chamond ve Amberieu gibi farklı kentlerde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve fırtınaların beraberinde dolunun etkili olduğu ifade edildi.

Fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu.