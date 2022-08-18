Fransa sele teslim

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Fransa'da dün başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı.

Fransa Meteoroloji İdaresi, güneydeki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde öğlen saatlerinde ve akşam üstü şiddetli fırtınalar meydana geldiğini, yerel saatle 19.00 sularında fırtınaların şiddetinin azaldığını bildirdi.

Saint-Chamond ve Amberieu gibi farklı kentlerde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve fırtınaların beraberinde dolunun etkili olduğu ifade edildi.

Fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu.

SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ

Aynı bölgedeki farklı kentlerde yer yer sağanağın etkili olduğu aktarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lyon metropolüne bağlı Feyzin ve Saint-Genis-Laval kentlerinin yanı sıra Saint-Etienne kentinde sel meydana geldi.

Meteoroloji servisi Meteo France'in Paris'te büyük sel beklememesine rağmen yağmurun beklenenin çok üstünde yağması nedeniyle bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı. Yetkililer yaz mevsiminde normal şartlarda bir ayda yağan yağmurun sadece bir günde düştüğünü açıkladı.

'TURUNCU' ALARM

Fransa'da fırtına ve yoğun yağış riski sebebiyle ülkede "turuncu" alarmdaki vilayet sayısı 8'den 13'e yükseltildi.

Ülkedeki diğer vilayetlerin tamamında aynı sebeple "sarı" alarm durumu devam ediyor.