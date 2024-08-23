Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Avrupa'da M çiçeği uyarısı: Risk düşük ancak ithal vakalar artabilir | Sağlık Haberleri

        Avrupa'da M çiçeği uyarısı: Risk düşük ancak ithal vakalar artabilir

        Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), M çiçeği virüsü açısından Avrupa'da riskin düşük seviyede olduğunu ancak İsveç'te görüldüğü gibi "ithal vakalara" rastlanabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da M çiçeği uyarısı: Risk düşük ancak...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ECDC tarafından internet üzerinden düzenlenen seminerde, M çiçeği virüsünün Avrupa'daki seyrine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        ECDC uzmanı Orlando Cenciarelli, Avrupa nüfusu için genel riskin şu anda "çok düşük bir olasılık" ve "düşük bir etki" olarak değerlendirildiğini söyledi.

        Vakalarla temas etmiş kişilerde riskin yüksek olduğunu ancak hastalığın düşük seyredeceğini vurgulayan Cenciarelli, yalnızca altta yatan başka bir hastalığı olan ve bağışıklığı düşük kişilerin enfekte olması halinde hastalığı "orta ve/veya yüksek" seviyede geçirecekleri kaydedildi.

        AVRUPA'DA YALNIZCA BİR VAKA

        Cenciarelli, halihazırda Avrupa'daki tek vakaya 15 Ağustos'ta İsveç'te rastlandığını anımsatarak, "Daha fazla ithal vakanın görülmesi muhtemeldir. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin bu tür ithal vakaları ele almaya ve ikincil bulaşmayı önlemeye hazır olması önemlidir" dedi.

        REKLAM

        AŞI YALNIZCA GEREKEN DURUMLARDA TAVSİYE EDİLİYOR

        Cenciarelli aşının yalnızca enfeksiyon riski taşıyan, ağır hastalık geçiren, bulaşmanın muhtemel olduğu bölgelere seyahat eden ve bireysel risk değerlendirmesine dayalı kişilere sunulması gerektiğine işaret etti.

        2022'DE 10 ÖLÜM

        Seminere katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sorumlusu Marc-Alain Widdowson da 2022 yazında Avrupa'da toplam 27 bin vakaya rastlandığını ve 10 ölüm kaydedildiğini hatırlattı.

        Widdowson, kıtanın virüsten kendini koruyabileceğine inandıklarını ifade etti.

        M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

        M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

        İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

        Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

        DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

        Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkileyen salgın hastalığa yol açan virüsün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle DSÖ, 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Habertürk Anasayfa