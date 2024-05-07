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        Haberler Spor Futbol Fransa Avrupa'da gol krallığı yarışı! - Futbol Haberleri

        Avrupa'da gol krallığı yarışı!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) şampiyonlar Premier Lig dışında belli olurken, gol krallığı yarışı ise sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:36
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        • 1

          İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu garantilerken, İngiltere'de lider Arsenal ile bir maçı eksik ikinci sıradaki Manchester City arasında kıyasıya mücadele devam ediyor.

        • 2

          Gol krallığı yarışında ise LaLiga dışında diğer 4 ligde zirvede yer alan golcülerle en yakın takipçileri arasında fark açılıyor.

          Premier Lig'de Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Bundesliga'da Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Serie A'da Inter'in skorer ismi Lautaro Martinez, LaLiga'da Girona'nın oyuncusu Artem Dovbyk ve Ligue 1'de PSG'nin forveti Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

        • 3

          Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesindeki gol krallığı yarışında zirvede yer alan futbolcular şu şekilde:

          Sıra Gol Krallığı Lideri Takımı Ligi Gol sayısı
          1 Harry Kane Bayern Münih Almanya Bundesliga 36
          2 Kylian Mbappe PSG Fransa Ligue 1 26
          3 Erling Haaland Manchester City İngiltere Premier Lig 25
          4 Lautaro Martinez Inter İtalya Serie A 23
          5 Artem Dovbyk Girona İspanya LaLiga 20
        • 4

          PREMIER LİG'DE HAALAND 25 GOLLE ZİRVEDE

          Son 3 maçını da kazanması halinde Premier Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan edecek Manchester City'de Norveçli yıldız golcü Erling Haaland, 25 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

        • 5

          Haaland'ın gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Cole Palmer'ın (Chelsea) ise 21 golü var.

        • 6

          Premier Lig'de gol krallığı yarışında ilk 5 sırada yer alan diğer futbolculardan Alexander Isak'ın (Newcastle United) 20, Ollie Watkins'in (Aston Villa) 19, Muhammed Salah'ın ise (Liverpool) 18 golü bulunuyor.

        • 7

          LA LIGA'DA DOVBYK İLK SIRADA, BELLINGHAM TAKİPTE

          LaLiga'da sezonun öne çıkan ekiplerinden Girona'da forma giyen Ukraynalı golcü futbolcu Artem Dovbyk, 20 golle ligde son 4 haftaya girilirken gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

        • 8

          Şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de forma giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham ise 18 golle zirve takibini sürdürüyor.

        • 9

          Gol krallığı yarışında ilk 5'te yer alan futbolculardan Robert Lewandowski (Barcelona) ve Alexander Sörloth'un (Villarreal) 17, Ante Budimir'in (Osasuna) 16 golü bulunuyor.

        • 10

          B.MÜNİH'TEN KANE, 36 GOLLE AÇIK ARA ZİRVEDE

          Bundesliga'da Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, 36 golle ligde son 2 haftaya girilirken gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alıyor.

        • 11

          Bundesliga'da gol krallığı yarışında ilk 5'te yer alan isimlerden Serhou Guirassy'in (Stuttgart) 25, Lois Openda'nın (Leipzig) 24, Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav'ın (Stuttgart) 18, Ermedin Demirovic'in (Augsburg) 15 golü var.

        • 12

          SERIE A'DA LAUTARO MARTINEZ 23 GOLLE İLK SIRADA

          Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'in forveti Lautaro Martinez, gol krallığı yarışında açık ara önde yer alıyor. Arjantinli forvetin, ligde son 3 haftaya girilirken 23 golü bulunuyor.

        • 13

          Juventus forması giyen Sırp futbolcu Dusan Vlahovic ise 16 golle yarışta ikinci sırada yer alıyor.

        • 14

          Gol krallığı yarışında ilk 5'te Napoli'den Victor Osimhen'in 15, Milan'dan Olivier Giroud ve Genoa'dan Albert Gudmundsson'un 14'er golü var.

        • 15

          LIGUE 1'DE MBAPPE 26 GOLLE ZİRVEDE

          Ligue 1'de şampiyon PSG'de 26 golü bulunan Fransız oyuncu Kylian Mbappe, gol krallığı yarışında açık ara önde yer alıyor.

        • 16

          Gol krallığı yarışında ilk 5'te Lille'den Jonathan David ve Olimpik Lyon'dan Alexandre Lacazette'in 17, Monaco'dan Wissam Ben Yedder'in 15 ve Olimpik Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın 14 golü bulunuyor.

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