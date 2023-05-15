AA

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğal gaz fiyatları cuma günü kapanışta megavatsaat başına 32,7 Euro'ya kadar geriledi.

Bugün TSİ 15.10 itibarıyla haziran vadeli kontratlarda bir megavatsaat doğal gazın fiyatı kapanışa göre yüzde 2,2 gerilemeyle 32 Euro oldu. Böylece, enerji krizinin merkezinde yer alan Avrupa'da gaz fiyatları 1,5 yılın ardından ilk kez megavatsaat başına 35 Euro'nun altına düştü.

TALEBİN DÜŞÜŞÜ ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa'da ılıman geçen kış döneminin ardından gaz talebinin düşük seyretmeye devam etmesi ve depolardaki doluluk oranlarının yüksekliği etkili oldu.

Fiyatlar en son 16 Aralık 2021'de megavatsaat başına 33,1 Euro seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomilerin salgın sonrası toparlanmaya başladığı 2021 yazında arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu tedarik endişeleriyle derinleşmişti.

SAVAŞ SEBEBİYLE 300 EURO'YU GEÇMİŞTİ

Avrupa'da Aralık 2021'de megavatsaat başına 30 Euro'nun üzerine çıkan fiyatlar, jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselmeye devam ederek savaşın başladığı 24 Şubat 2022'de 61,6 Euro seviyesine yükselmişti.

Savaş sebebiyle artmaya devam eden fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 Euro'yu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa'da gaz fiyatları tedarik endişelerindeki gevşemeyle birlikte megavatsaat başına 30 Euro seviyesine gerilemiş olsa da enerji krizi öncesindeki seviyelerin hala üzerinde seyrediyor.

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