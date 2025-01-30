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        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları yükselişle kapandı

        Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:00
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        Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,86 artarak 538,84 puana çıktı.

        Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak 21.727,2 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artarak 36.429,72 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 artışla 8.646,88 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 değer kazanarak 7.941,64 puana yükseldi.

        Avro/dolar paritesi TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 0,029 azalarak 1,042 seviyesinden işlem gördü.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından yön arayışı sürüyor.

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        Avrupa tarafında ise bugün, ECB piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek, mevduat faizini yüzde 3’ten yüzde 2,75’e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,90 ve yüzde 3,15’e çekti.

        ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ekonomi dördüncü çeyrekte durgunlaştı. Yakın gelecekte de zayıf kalması muhtemel." dedi.

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde 2024 dördüncü çeyreğe ilişkin GSYH öncü verilerini yayımladı.

        Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla değişmedi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

        Almanya ekonomisi ise 2024'ün son çeyreğinde beklenenden daha fazla küçüldü.

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