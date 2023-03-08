Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı 

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 459 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.532 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.900 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 27.748 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalarak 7.319 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.417 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 1,2 azalışla günü 1,0551 seviyesinden tamamlayan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0545'te bulunuyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalarında şahin tonun öne çıkmasıyla küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamalarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı ve açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve Fed'in Bej kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

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