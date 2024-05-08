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        Haberler Spor Diğer Güreş Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç millilerden 74 madalya - Diğer Haberleri

        Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç millilerden 74 madalya

        Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç milli sporcular 36'sı altın, 74 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 19:04 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:04
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        Genç Milliler'den 74 madalya!
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        Genç milli sporcular, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 36'sı altın olmak üzere toplam 74 madalya kazandı.

        Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bratislava'da düzenlenen organizasyonda, sporcular 15 Yaş Yıldızlar, 18 Yaş ve 23 Yaş Gençler kategorilerinde bireysel ve takım müsabakalarında madalya mücadelesi verdi.

        Şampiyonanın ilk gününde genç kız ve erkek milli sporcular, sol kol müsabakalarında 17 altın, 11 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 36 madalya kazandı.

        Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nın ikinci gününde ise genç kız ve erkek milli sporcular, sağ kol müsabakalarında 19 altın, 12 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 38 madalya elde etti.

        Şampiyonada takım sıralamasında ise Genç Kadınlar Milli Takımı birinci, Genç Erkekler Milli Takımı ise ikinci sırada yer aldı.

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