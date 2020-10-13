Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 133 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 270 bin 587'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 51 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 107 artışla 5 bin 122 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 865 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 152 artarak 116 bin 562'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 569 kişi Kovid-19’a yakalandı ve vaka sayısı 12 bin 882'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 329 artarak 6 bin 867'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 102’ye ulaştı.

Ülkede 5 bin 590 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1393 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde tutuluyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 215 artarak 61 bin 534'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 510'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 121 artarak 58 bin 427 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 597 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 70 artarak 108 bin 901'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 162 artarak 104 bin 203'e, ölenlerin sayısı 3 artarak 1771'e ulaştı.

Ülkede 77'si çocuk 2 bin 927 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor, 85 kişinin sağlık durumu ağır, 12 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı da 4 artarak 34 bin 913'у yükseldi.

Zatürreden 10 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 709'a çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti, böylece ölenlerin sayısı 370'e çıktı.

Ülkede 6 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.