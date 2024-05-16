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        Haberler Kısayol Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! Avrasya Tüneli geçiş ücreti tarifesi ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu?

        Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 16 Mayıs tarihi itibarıyla zam geldi. İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli'ne gelen zam sonrasında; otomobil, motosiklet ve minibüs gece-gündüz tarifeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti zamlı tarife...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:27
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          Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zam sonrasında, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Gelen zam, "Avrasya Tüneli geçiş ücreti tarifesi ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, gece ve gündüz tarifesi kaç TL oldu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte gelen zamlar sonrasında Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs gündüz ve gece tarifesi...

        • 2

          AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

          Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 16 Mayıs tarihi itibarıyla zam geldi.

          Avrasya Tüneli geçiş ücretleri gündüz tarifesinde;

          Otomobiller 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.

          minibüsler için 168 TL,

          motosikletler için ise 43,70 TL oldu.

        • 3

          Tarife bilgilendirmesiyle ilgili yapılan duyuruda ise;

          "16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanacaktır.

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