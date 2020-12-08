Avokado, yeşil elma, yarım yağlı süt ve diğerleri. Çiğ yeşil sebze ve meyvelerin tüm besin ve minarel değerlerine sahip olan, yoğunluğunu bal, yoğurt, kuru yemiş, dondurma vb. ürünlerden alan çok leziz bir içecek türü smoothie. Genelde salatalarda görmeye alışık olduğumuz avokado, yüksek yağ içeriğinin yanı sıra K vitamini, lif, bakır ve B6 yönünden hayli zengin bir bitkisel kaynak. Şimdi sizlere avokadolu smoothie yapımını anlatacağım.
Avokadolu Smoothie İçin Gereken Malzemeler:
200 ml az yağlı süt
1 adet olgun avokado
2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
1/4 adet büyük bol yeşil elma
10 yaprak taze nane
1 silme yemek kaşığı bal
Avokadolu Smoothie Yapılışı:
Öncelikle olgun avokado meyvesini, ortadan ikiye kesin.
Ortasında bulunan çekirdeği bir bıçak yardımıyla çıkarın.
Yarısını alıp kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde doğrayın.
Bol suda yıkadığınız yeşil elmayı dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısmını alın.
Taze nane yapraklarını dikkatli bir şekilde ayıklayın.
Avokado küpleri, süt, nane yaprakları, bal, yoğurt ve elma parçalarını, hafif pütürlü kalacak şekilde blenderden geçirin.
Bekletmeden tüketin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Hazırladığınız smoothie'yi soğuk olarak, bekletmeden servis edin.
Çürüğü olmayan olgun avokado kullanmaya özen gösterin.
Smoothie'lerde kullandığınız malzemeleri soğuttuktan sonra kullanabilirsiniz.
Arzuya göre buz da ekleyebilirsiniz.
Arzuya göre limon dilimi ve nane yaprakları eşliğinde servis edebilirsiniz.
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