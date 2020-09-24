Avokado son zamanların gözde meyvelerinden biridir. İçeriğindeki protein ve omega 3 sayesinde böylesine popüler oldu. Sabah kahvaltılarında, öğle aralarında, akşam yemeklerinin yanında, soslarda, hatta tatlı ve dondurmalarda yer alan tariflerde buldu kendini. Tek başına çok da çarpıcı bir tadı olmayan bu meyve, içine girdiği her şeyi güzelleştiriyor, sanki eksik bir parçayı tamamlıyor. Ferahlatıcı bir yaz salatası olarak tüketilen, çok leziz avokado salatasını denmenizi tavsiye ederim.

Peynirli Avokado Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 adet avokado

2 adet küçük boy salatalık

20 adet cherry domates

100 gram beyaz peynir

1 adet küçük boy soğan

5-6 dal maydanoz

Sosu İçin;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Peynirli Avokado Salatası Yapılışı:

Avokadonun çekirdeğini çıkarın.

Salatalık ve avokadoyu, minik küpler halinde doğrayın.

Domatesleri, dört parçaya bölün.

Soğan ve maydanozu, ince ince kıyın.

Doğradığınız sebzeleri karıştırın.

Beyaz peyniri, küp küp doğrayarak sebzelere ekleyin.

Sos malzemelerini küçük bir kapta çalkalayarak iyice karıştırın.

Salatanın üzerinde gezdirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Salatanızı, daha doyurucu hale getirmek ve öğün yerine tüketmek isterseniz fırında ya da ızgarada kızarmış ekmek parçaları ekleyebilirsiniz.