AVM'deki çatışmada önemli gelişme! Kilit isim yakalandı!

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtindeki Vadi İstanbul AVM'de bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bir ay önce alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kavganın Gürcistan ve Azerbaycanlı iki grup arasında yaşandığı tespit edildi.

GÜRCİSTAN POLİSİ DE ARIYORDU

Elde edilen görüntü ve bilgilere göre Gürcistan uyruklu 7 kişi ve Azerbaycan uyruklu 11 kişi kafeye geldi. Kafeye gelen Azerbaycanlı gruptan birkaç kişi, kafede oturan Gürcistanlı gruptan bir kişiyi kaldırmaya çalıştı. Masadan alınmak istenen Gaga B., aynı zamanda Gürcistan polisi tarafından da aranan bir isimdi.

GAGA’NIN İZİ SÜRÜLDÜ

İki grup arasında yaşanan bu gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. Olayın kilit ismi Gaga B. kayıplara karıştı. Düzenlenen ilk operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği Gaga B.’nin peşine düştü.

ERMENİSTAN'A KAÇMAYI DÜŞÜNÜYORDU

Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler olayın neden çıktığını polise anlatmadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Gaga B.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ermenistan’a kaçacağı bilgisine ulaştı. Polis havalimanı içinde ve dışında güvenlik önlemi aldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda Gaga B. ve kendisini yurtdışına kaçırmaya çalışan arkadaşı Aleksandr L. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Gaga B. susma hakkını kullandı. Savcılıkta da susma hakkını kullanan Gaga B. ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7’ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturmaya sürüyor.