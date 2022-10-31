Avdan dönmeyen kişinin cansız bedeni bulundu

İHA

Kayseri'de, ava gittikten sonra yakınlarının ulaşamadığı kişi ölü bulundu.

Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bir araziye av için giden F.D.'den (45) yakınları bir süre sonra haber alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD ve JAK ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucunda sabah saatlerinde F.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından F.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.