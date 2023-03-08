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Avcılar güncel deprem riski haritası| Avcılar depreme dayanıklı mı, zemini nasıl, fay hattı geçiyor mu? Avcılar'da depreme dayanıklı bölgeler

Avcılar depreme dayanıklı mı? İşte Avcılar deprem riski haritası

Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul için de uyarı yapan yer bilimciler, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu konuda bir rapor hazırlayan İBB, İstanbul'un 39 semtini analiz etti. Bu rapora dâhil olan Avcılar'ın da büyük bir deprem karşısında alacağı hasar tespit edildi. İşte, Avcılar deprem riski haritası...

Giriş: 08.03.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir deprem ülkesi olan Türkiye, zor günlerden geçiyor. Bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşildiği şu günlerde yer bilimciler İstanbul için birçok uyarıda bulunuyor. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deprem raporunda olası bir 7,5 büyüklüğündeki deprem karşısında İstanbul'da yaşanabilecek senaryolar analiz edildi. Bu rapor kapsamında Avcılar da incelendi. İşte, Avcılar deprem riski haritası ve büyük bir depremde yaşanacak senaryolar...

  • AVCILAR İLÇE BİLGİLERİ

    Avcılar, İstanbul’un Batısında, Marmara Denizi sahilinde, İstanbul merkezine 27 kilometre uzaklıktadır. Doğusunda Küçükçekmece gölü ve Küçükçekmece İlçesi, batısında Yakuplu ve Esenyurt beldeleri, kuzeyinde Bahçeşehir beldesi ve yine Küçükçekmece İlçesi; güneyinde ise Marmara denizi ile çevrelenmiş ve yaklaşık 42.59 km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir. TEM otoyolu ile E-5 (D-100) karayolu ilçe sınırları içinden geçmekte ve ilçeyi adeta üç parçaya bölmektedir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 448.882’dir.

    İBB AVCILAR DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • AVCILAR DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ Mİ?

    “İstanbul İli Avcılar İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Avcılar ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.

  • Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Avcılar'ın en riskli yerleri saptandı. Kötü bir zemine sahip olduğu bilinen Avcılar, birinci derece deprem bölgesi olarak biliniyor.

  • AVCILAR'DA EN RİSKLİ YERLER NERELERİ?

    İBB'nin hazırladığı grafikte Avcılar'ın çok yüksek ve yüksek risk içeren birçok bölgesi olduğu anlaşılıyor. Buna göre;

    Avcılar'da en risksiz bölge; Tahtakale'nin büyük bir kısmı iken, 

    Avcılar'ın yüksek risk içeren bölgeleri; Yeşilkent, Firuzköy, Gümüşpala, Denizköşkler, Ambarlı, Cihangir'in bir kısmı.

  • 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM AVCILAR'I NASIL ETKİLER?

    İBB raporuna göre; Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Avcılar’daki binaların ortalama yüzde 39’unun hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 34’ünün hafif, yüzde 21’inin orta, yüzde 5’inin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.

    Avcılar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 26.762’dir. Senaryo depreminde, Avcılar’daki binaların yaklaşık %27’sinın (yaklaşık 7.039 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 19.723 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Avcılar’da ortalama 465 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 239 kişinin ağır yaralanabileceği ve 1.385 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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