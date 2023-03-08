Bir deprem ülkesi olan Türkiye, zor günlerden geçiyor. Bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşildiği şu günlerde yer bilimciler İstanbul için birçok uyarıda bulunuyor. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deprem raporunda olası bir 7,5 büyüklüğündeki deprem karşısında İstanbul'da yaşanabilecek senaryolar analiz edildi. Bu rapor kapsamında Avcılar da incelendi. İşte, Avcılar deprem riski haritası ve büyük bir depremde yaşanacak senaryolar...