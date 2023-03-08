7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM AVCILAR'I NASIL ETKİLER?
İBB raporuna göre; Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Avcılar’daki binaların ortalama yüzde 39’unun hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 34’ünün hafif, yüzde 21’inin orta, yüzde 5’inin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.
Avcılar’da, analiz edilen toplam bina sayısı 26.762’dir. Senaryo depreminde, Avcılar’daki binaların yaklaşık %27’sinın (yaklaşık 7.039 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 19.723 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.