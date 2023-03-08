İBB tarafından Vs30 zemin analizine göre 1000 - 1392 parametlerinde yer alan, Üsküdar ilçesinin en sağlam olan zeminleri koyu mavi renkle gösterilen Selimiye tepeleri, Barbaros, Zeynep Kamil, Salacak Tepeleri, Altunizade, Acıbadem, Üsküdar tepe bölgeleri, Ünalan, Cumhuriyet tepe bölgeleri, Bulgurlu, Küplüce tepe bölgeleri, Yavuztürk, Kuleli tepe bölgeleri ve Kandili'nin tepe bölgeleri olarak gösterilmiş.

Üsküdar semtlerinin Vs30 parametleri ile 800 - 1000 parametleri arasında gösterilen sağlam zeminleri, Ahmediye'nin belirli bölgeleri, Valide-i Atik, Murat Reis, Selami Ali, Sultantepe, Cumhuriyet bazı bölgeleri, Beylerbeyi bazı bölgeleri, Güzeltepe, Bahçelievler kıyıya yakın kısımlar, Küçüksu, Kandilli bazı bölgeleri.

Üsküdar semtlerinin Vs30 700 - 800 parametresine göre orta - iyi sağlam semtleri, Salacak denize yakın kesimleri, Selimiye bazı bölgeleri, Sultantepe aşağıları, Selami Ali bazı bölgeleri, İcadiye, Kuzguncuk, Burhaniye, Kısıklı, Kirazlıtepe, Güzeltepe bazı bölgeleri, Küçüksu bazı bölgeleri, Kandili sahil kesimleri.

Üsküdar ilçesinin Vs30 parametresinde 600 altı gösterilen zemini zayıf olan bölgeleri ise, Mimar Sinan, Aziz Mahmut Hüdayi, Ahmediye bazı bölgeleri, Beylerbeyi sahil kesimleri, Çengelköy, Ferah, Küçük Çamlıca, Sahil bölgeleri riskli olarak gösteriliyor.