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İBB Üsküdar deprem risk ve tahmini kayıp haritası: Üsküdar'dan fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi, zemini sağlam yeri ve çukuru neresi

İBB Üsküdar deprem risk ve tahmini kayıp haritası

Ülkemizde meydana gelen deprem ve can kayıplarından sonra, Marmara bölgesinde beklenen deprem vatandaşları araştırma ve bilgilendirmeye yöneltti. İBB tarafından vatandaşları bilgilendirme adına İstanbul için olası deprem kayıp tahminleri ve risk haritası yayınlandı. İşte, Üsküdar deprem risk haritası...

Giriş: 08.03.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Üsküdar İlçesi, kuzeyden Beykoz, kuzeydoğudan Ümraniye, doğudan Ataşehir, güneyden Kadıköy ilçeleri ve batıdan İstanbul Boğazıyla çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 35.34 km2²’dir. İl merkezine uzaklığı da yaklaşık 3 kilometredir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 531.825’dir. 

  • ÜSKÜDAR BİNA BİLGİLERİ

    1980 öncesi yapılan bina sayısı 13.864, 1980 - 2000 yılı arası yapılan bina sayısı 21. 489 ve 2000 sonrası yapılan bina sayısı 6.378 adettir.

     Üsküdar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı'na tıklayarak ulaşabilirsiniz

  • ÜSKÜDAR ZEMİNİ NASIL?

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtır.

     

  • İBB  tarafından Vs30 zemin analizine göre 1000 - 1392 parametlerinde yer alan, Üsküdar ilçesinin en sağlam olan zeminleri koyu mavi renkle gösterilen Selimiye tepeleri, Barbaros, Zeynep Kamil, Salacak Tepeleri, Altunizade, Acıbadem, Üsküdar tepe bölgeleri, Ünalan, Cumhuriyet tepe bölgeleri, Bulgurlu, Küplüce tepe bölgeleri, Yavuztürk, Kuleli tepe bölgeleri ve Kandili'nin tepe bölgeleri olarak gösterilmiş.

    Üsküdar semtlerinin Vs30 parametleri ile 800 - 1000 parametleri arasında gösterilen sağlam zeminleri, Ahmediye'nin belirli bölgeleri, Valide-i Atik, Murat Reis, Selami Ali, Sultantepe, Cumhuriyet bazı bölgeleri, Beylerbeyi bazı bölgeleri, Güzeltepe, Bahçelievler kıyıya yakın kısımlar, Küçüksu, Kandilli bazı bölgeleri.

    Üsküdar semtlerinin Vs30 700 - 800  parametresine göre orta - iyi sağlam semtleri, Salacak denize yakın kesimleri, Selimiye bazı bölgeleri, Sultantepe aşağıları, Selami Ali bazı bölgeleri, İcadiye, Kuzguncuk, Burhaniye, Kısıklı, Kirazlıtepe, Güzeltepe bazı bölgeleri, Küçüksu bazı bölgeleri, Kandili sahil kesimleri.

    Üsküdar ilçesinin Vs30 parametresinde 600 altı gösterilen zemini zayıf olan bölgeleri ise, Mimar Sinan, Aziz Mahmut Hüdayi, Ahmediye bazı bölgeleri, Beylerbeyi sahil kesimleri, Çengelköy, Ferah, Küçük Çamlıca, Sahil bölgeleri riskli olarak gösteriliyor.

     

  • DEPREM SENARYOSUNA GÖRE ÜSKÜDAR İLÇESİNDE GÖRE BİNA HASAR TAHMİNİ

     

  • DEPREM SENARYOSUNA GÖRE ÜSKÜDAR İÇESİNDE OLASI CAN KAYBI VE YARALANMALAR

     Üsküdar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı'na tıklayarak ulaşabilirsiniz

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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