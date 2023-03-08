İBB tarafından ele alınan Vs.30 parametresine göre zemini sağlam bölgeler koyu mavi renkle 1000 - 1392 m/s olarak gösterilmiştir. Buna göre Çatalca'da 600 - 700 arasında sağlam zemin olarak gösterilebilecek semtler; Fatih belli bölgeleri, Yalıköy tepeleri, Aydınlar belirli bölgeleri, Karamandere belirli bölgeleri, Belgrat bazı bölgeleri, Devlet Ormanı baz bölgeleri, Gümüşpınar belirli bölgeleri, İhsaniye tepeleri, Kalfa tepeleri, Subaşı tepeleri.

Haritaya göre zemin dayanıklılığı olarak Vs.30 600 parametresinin altında kalan zemini zayıf Çatalca semtleri ise, Karacaköy Merkez, Ormanlı, Çatalca Hallaçlı, Atatürk, Ferhatpaşa, Elbasan, Ovayenice ve Muratbey Merkez.