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ÇATALCA DEPREM RİSK HARİTASI: Çatalca'dan fay hattı geçiyor mu, depreme dayanıklı ve riskli bölgeler neresi?

Çatalca deprem risk ve olası can kaybı haritası

Kuzey Anadolu Fay hattında beklenen Marmara depremi, İstanbul'da yaşayan vatandaşları endişelendiriyor. Bu nedenle vatandaşlar depremle ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İBB tarafından 2019'da hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı" raporunda İstanbul'un ilçelerinin depreme karşı dayanıklılığı analiz edildi. İşte, Çatalca deprem risk analiz raporu...

Giriş: 08.03.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çatalca, İstanbul'un batı sınırında bulunan, 40 mahalleden oluşan bir ilçedir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu 73.718'dir.

  • ÇATALCA'DA BİNA SAYISI

    Çatalaca'da 1980 yapım yılı öncesi 1.863 bina, 1980 ve 2000 yılları araında yapılan bina sayısı 9.266, yapım yılı 2000 sonrası olan binalar 16.173 adettir.

  • ÇATALCA ZEMİNİ NASIL?

    İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtır.

    ÇATALCA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

  • İBB tarafından ele alınan Vs.30 parametresine göre zemini sağlam bölgeler koyu mavi renkle 1000 - 1392 m/s olarak gösterilmiştir. Buna göre Çatalca'da 600 - 700 arasında sağlam zemin olarak gösterilebilecek semtler; Fatih belli bölgeleri, Yalıköy tepeleri, Aydınlar belirli bölgeleri, Karamandere belirli bölgeleri, Belgrat bazı bölgeleri, Devlet Ormanı baz bölgeleri, Gümüşpınar belirli bölgeleri, İhsaniye tepeleri, Kalfa tepeleri, Subaşı tepeleri.

    Haritaya göre zemin dayanıklılığı olarak Vs.30 600 parametresinin altında kalan zemini zayıf Çatalca semtleri ise, Karacaköy Merkez, Ormanlı, Çatalca Hallaçlı, Atatürk, Ferhatpaşa, Elbasan, Ovayenice ve Muratbey Merkez.

  • DEPREM GÖRE ÇATALCA BİNA HASAR TAHMİN RAPORU

  • DEPREM GÖRE ÇATALCA BİNA HASAR TAHMİN RAPORU DEVAMI

  • DERPREM RAPORUNA GÖRE ÇATALCA OLASI CAN KAYBI VE YARALANMA SAYISI

  • DERPREM RAPORUNA GÖRE ÇATALCA OLASI CAN KAYBI VE YARALANMA SAYISI

    ÇATALCA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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