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Arnavutköy güncel deprem riski haritası! Arnavutköy deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? Arnavutköy en riskli bölgeler ve yerler

Arnavutköy 7,5 büyüklüğündeki bir depreme hazır mı?

Bu zaman kadar birçok büyük deprem atlatan Türkiye, bir deprem ülkesi ve ülkenin altından geçen birçok fay hattı bulunuyor. Özellikle milyonlarca insanın yaşadığı mega kent İstanbul için de araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda İBB tarafından hazırlanan İstanbul deprem raporu kapsamında Arnavutköy'ün de güncel deprem haritası ve en riskli noktaları belirlendi.

Giriş: 08.03.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye bir kez daha depremi tartışmaya başladığı. Özellikle resmî olarak 20 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un olası büyük bir depremden ciddi şekilde etkileneceği öngörülüyor. Bu kapsamda 2019 yılında bir deprem raporu hazırlayan İBB, 39 ilçeyi içeren raporunda ilçeleri bekleyen riskleri anlatıyor. Bu ilçelerden biri de Arnavutköy. İşte, Arnavutköy güncel deprem riski haritası ve en riskli bölgeleri...

  • ARNAVUTKÖY İLÇE BİLGİLERİ

    Arnavutköy, İstanbul iline bağlı ve batıda Çatalca, güneyde Büyükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir, doğuda da Eyüp Sultan ilçeleriyle komşudur ve İstanbul’un Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerindendir. İl merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 27 kilometredir. Toplam 506.52 km2² yüz ölçüme sahip olan ilçe, İstanbul’un arazi büyüklüğü bakımından dördüncü büyük ilçesi olmuştur. İlçede 38 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 282.488’dir.

    İBB ARNAVUTKÖY DEPREM RAPORU

  • ARNAVUTKÖY DEPREM AÇISINDA RİSKLİ Mİ?

    “İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Arnavutköy ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.

  • Arnavutköy İlçesi’nin büyük çoğunluğu, jeolojik ve jeofizik ilkeleri çerçevesinde yapılan genel kategorik ayrıma göre 3. derece (riski az) deprem bölgesidir. 

  • ARNAVUTKÖY EN RİSKLİ YERLER NERELERİ? 

    İBB'nin raporunda yer alan bilgiye göre zemin açısından ; Arnavutköy merkez, Boğazköy İstiklal ve askeri bölge iyi bir zemin yapısına sahipken,

    En riskli yerler; Terkos'un deniz tarafında kalan bazı kısımları, Yeniköy'de birkaç noktası ve İmrahor ve Bolluca'nın birleştiği bir nokta. Ancak genel olarak Arnavutköy'de iyi bir zemin yapısı olduğunu söyleyebiliriz. 

  • 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ARNAVUTKÖY'Ü NASIL ETKİLER? 

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama yüzde 78’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 15’inin hafif, yüzde 5’inin orta, yüzde 1’inin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.

    Arnavutköy’de, analiz edilen toplam bina sayısı 31.948’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları depremhasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

  • Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Arnavutköy’de can kaybı ve ağır yaralı olmayacağı ve 34 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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