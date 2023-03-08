7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM ARNAVUTKÖY'Ü NASIL ETKİLER?
Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Arnavutköy’deki binaların ortalama yüzde 78’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 15’inin hafif, yüzde 5’inin orta, yüzde 1’inin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.
Arnavutköy’de, analiz edilen toplam bina sayısı 31.948’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları depremhasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.