Avcılar'da otomobilin çarptığı Türkmenistan uyruklu yaya öldü
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı
Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kişi olay yerinde ölürken, sürücü kaçtı.
Saadetdere Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyvev'e (33) otomobil çarptı. Kulyyvev'e çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Kulyyvev olay yerinde hayatını kaybederken, emniyetin kaçan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.