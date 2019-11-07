Bugün öğle saatlerinde İstanbul Avcılar’dan korkunç bir haber geldi. Mehmetçik İlkokulu’nun bahçesinde manevra yapan servis aracı, 8 yaşındaki 2. Sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu’na çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan Eylül, ne yazık ki kurtarılamadı.

8 yaşındaki Eylül’ün can verdiği olayın ardından İstanbul Servis Odası Başkanı Hamza Öztürk’ün yaptığı şuursuz açıklama ise akıl alır gibi değildi.

Bir TV kanalına konuşan Öztürk, “Bir anlık dikkatsizlik diyelim ve çocuğun ani hareketi diyelim. 32 yıldır servisçilik yapıyorum, ilk defa bir okul bahçesinde öğrenciye servis çarptığını duydum. Üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız ama burada takdir-i ilahi var” diyerek vicdanları kanattı.

BAŞKANA SORMAK LAZIM: BU KAÇINCI?

Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk 32 yıldır duymamış ama benzer acı olaylar son yıllarda sıkça yaşandı. Hafızalarımızı biraz yoklarsak 2014’te İstanbul Zeytinburnu’nda yine manevra yapan bir servis aracı 11 yaşındaki Tarık Üngör’ü ezmişti. 2007’de ise İzmir Urla’da yine bir ilkokulun bahçesinde 9 yaşındaki Oğuzhan Yıldırım servis aracının altında kalıp can vermişti.

KAMERA VARSA NASIL GÖREMİYOR?

Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk ‘takdir-i ilahi’ diyeceğine servislerden kaynaklı acı olayların engellenmesi, çocukların ezilmesinin önüne geçilmesi için ne yapılabilir onu düşünse keşke… Mesela yine İstanbul Servisçiler Odası Genel Sekreteri Gökhan Özdemir’den öğrendiğim bilgiye göre; 2011’de çıkan yönetmelikle okul servislerinde ön tampon, sağ lastik ve arka tarafta dışarıyı gösteren kamera zorunluluğu var. Bugün Avcılar’da 8 yaşındaki Eylül’ün can verdiği olaydaki okul servisi 2013 model.

Yani kamera bulundurmak zorunda. Bu servis aracı Oda’ya kayıtlı olduğuna göre kamerası var mı, çalışıyor mu Servisçiler Odası’na sordum. Eğer kamerası varsa ve çalışıyorsa da şoför nasıl oluyor da Eylül’ü göremeyip eziyor? İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Vekili Murat Bozkurt'un iddiasına göre; serviste kamera vardı ve çalışıyordu.

2011’DEN ESKİ MODELLERDE DURUM NE?

2011’de servis araçlarına kamera zorunluluğu çıktı peki ya 2011’den eski araçlar? Yasa gereği 12 yaşından eski araçlar servis taşımacılığı yapamaz. 2012 model ve sonraki araçlarda kamera zorunluluğu var. Fakat 2007’yle 2012 arası araçlardaki durum bilinmiyor.

İstanbul Servisçiler Odası Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, ‘Servislerin çoğunda kamera var fakat kameranın olmadığı servis araçları da var’ diyor. Anlayacağınız okul servis taşımacılığında büyük boşluklar var. Çocuklarımız Allah’a emanet!