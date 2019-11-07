07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Servis Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
Kaybedilen çocuğa Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Esnafımıza da çok çok geçmiş olsun diyorum.Şimdi güvenlik tedbirleri her ne kadar artırılsa da her şeyin başı dikkat! Okulun önündeki sokağın veya caddenin çok dar olduğu ve burada her gün aynı risklerle karşılaşıldığı söyleniyor. Bunun için de daha önceden böyle sıkıntılar yaşanmasın diye özellikle okul bahçesi müsait olan okullara servis araçlarının öğrencileri okul içinde indirip bindirmeleri için uyarılar yapıldı.
"KAPIDAKİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KAPI ÖNÜNÜ TERK ETMEMELİ"
Bu kazanın da giriş-çıkış esnasında olması ayrı bir talihsizlik diyelim ama burada yapılacak olan bir şey var; okullara girip çıkarken kapıdaki güvenlik görevlilerimizin kesinlikle kapı önünü terk etmemeleri, giriş ve çıkışlarda gerek servisçiye gerekse öğrencilere yardımcı olmalılar. Bunun en büyük tedbiri bu!
"ADI ÜSTÜNDE ÇOCUK BU!"
Bunun haricinde bir anlık dikkatsizlik diyelim veya çocuğun ani hareketi diyelim. Hepsi olabilir çünkü adı üstünde çocuk bu!
"İLK DEFA OKULUN BAHÇESİNDE BİRÖĞRENCİYE ARABA ÇARPTIĞINI DUYDUK"
Taşıyoruz, zaman zaman karşılaşıyoruz ve çok üzücü bir şey daha söyleyeyim size; ben 32 yıldır servisçilik yapıyorum ilk defa bir okulun bahçesinde bir öğrenciye araba çarptığını duyduk.
"BURADA TAKDİR-İ İLAHİ VAR"
Bunun için bizim üzerimize düşen vazife neyse bunu yapmaya da hazırız esnaf odası olarak da birey olarak da servisçi olarak da... Ama dediğim gibi burada bir takdir-i ilahi var diyelim. Bunun haricinde başka bir tedbir alınması için de burada biz her zaman oda olarak esnaf olarak da hazırız.
İstanbul Servis Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk (arşiv)
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