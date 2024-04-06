Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Derbent ilçesinde Beyşehir çıkışı Süleyman Mahallesi'nde iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 06.04.2024 - 01:05 Güncelleme: 06.04.2024 - 01:05
İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa K.(94), Mustafa K. (62) , Mehmet K. (59) yaşamını yitirdi. Sürücü Yakup G. (22) ve Ahmet K. (32) ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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