Damaklarda yer edecek oldukça lezzetli bir yemeğimiz var! Avcı kebabı tarifi ile sevdiklerinize oldukça doyurucu ve sağlıklı bir yemek hazırlayacaksınız. Malzemeleri toparlayın ve mutfağa kadar geçin. Şimdiden ellerinize sağlık.
Kaç Kişilik: 6 kişilik
Hazırlama Süresi: 30 dakik
Pişirme Süresi: 90 dakika
Avcı Kebabı İçin Gereken Malzemeler:
500 gram dana eti(Az yağlı, kuşbaşı)
4-5 adet domates
10-12 adet yeşil biber
5-6 diş sarımsak
1 dal taze biberiye
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı köri
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
Avcı Kebabı Yapılışı:
Domateslerin yarısı rendelenmiş, diğer yarısı ise küp küp doğranmış biçimde güvecin içine atılır.
Önceden kaynatılmış olan su üzerini biraz geçene kadar ilave edilir.
45 dakika ateşin üstünde pişmeye bırakılır.
İyice kaynamış ve püre kıvamını almış domateslere et ilave edilir.
Et yaklaşık 40 dakika ateşte bekletilir.
Bu arada et pişerken ince ve yuvarlak şekilde kesmiş olduğumuz yeşil biberleri ilave ediyoruz.
En son olarak bütün baharatlarımızı yemeğimize ilave edip dinlendirmeye bırakıyoruz.
Büyük bir tepsiye alarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Yeşil biberler çabuk pişeceği için eti güvece koyduktan 30 dakika sonra ilave etmelisiniz.
Acı sevenler, bir adet kurutulmuş sivri acı biber de koyabilirler.
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