Savunmada Vida-Ruiz, orta sahada Atiba-Elneny ve hücum hattında Burak-Diaby ile takım iskeletini oluşturan Avcı, bu 6 oyuncudan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor. Geriye kalan 4 oyuncuyu da büyük oranda belirleyen tecrübeli teknik adam, sağ bekte Gökhan Gönül´ü, sol açıkta Ljajic´i sürekli olarak 11´e yazarken, sol bek ve sağ kanat için ise 4 isim arasında tercih yapacak. Son haftalarda yüksek form grafiği yakalayan Rebocho, sol bekte Caner ile kıyasıya bir mücadele içinde ve Konyaspor deplasmanında Avcı´nın yine kendisine şans vermesi bekleniyor. Sağ kanatta ise sezon başından bu yana Lens, Boyd, Diaby ve N´Koudou´yu değerlendiren Avcı; Boyd ve Lens´istediği verimi alamadığı için N´Koudou´yu 11´in değişmez oyuncusu yapacak. Konya deplasmanında hücum hattını N´Koudou, Diaby ve Ljajic´ten oluşturacak olan Avcı, Beşiktaş´ı kalan haftalarda ezberlenecek bir 11 ile sahaya çıkarma amacında. Deneyimli teknik adamın bu 11´i ise Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, N´Koudou, Diaby, Ljajic ve Burak Yımaz şeklinde

SONUÇ ODAKLI FUTBOLA DEVAM

Tecrübeli teknik direktör, sakatlıklar ve çok büyük form düşüklüğü olmadığı sürece bu 11´i çok fazla değiştirmeyecek. Avcı, oyun sistemi olarak da son haftalarda başarıyı getiren doğrudan sonuç odaklı futbola devam edecek.