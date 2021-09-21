Avansas İngiltere’de hizmete başladı

İş yerlerine özel alışveriş platformu olarak faaliyet gösteren Avansas, ilk küresel açılımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Avrupa pazarına giriş yapan firma, İngiltere’de faaliyet göstermeye başladı.
Yapılan açıklamaya göre, Avansas Bedford bölgesinde yer alan deposundan Londra’ya kendi dağıtım araçlarıyla 1 iş gününde, İngiltere’nin tüm bölgelerine ise ülkenin önde gelen kargo şirketleri vasıtasıyla 2 iş gününde teslimat yapmaya başladı.
Kısa süre içerisinde 100 bin kurumsal müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, "Yılın son çeyreğinde kendi araçlarımızla sağladığımız dağıtım organizasyonunu genişletmeyi ve araç filomuzu güçlendirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
İngiltere yatırımı ile küresel hedeflerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Anak, "Sektörümüze 2009 yılında 300 ürün çeşidiyle girdik. Bugün ise kağıt ürünlerinden temizliğe, gıdadan teknolojiye 8 ana kategoride 6 bin 500 çeşitten fazla ürünümüz var. 500 adedi Avansas markalı olmak üzere yaklaşık 4 bin adet ürün ile İngiltere pazarına giriş yaptık” dedi.
İş yeri alışverişinde İngiltere’nin sektörel ticaret hacminin yüksek olduğuna dikkat çeken Anak, "İngiltere'nin çalışan sayısı bakımından Avrupa’daki en yüksek ilk 3 ülkeden biri olması, iş yeri alışverişine talebin de yüksek olmasına neden oluyor. İngiltere’de iş yeri malzemesi tüketimi ise kişi başı ayda ortalama 15-20 pound tutarında. Yüzde 100 yerli yatırım ve ihracatın gücüyle Türk markalarını yurt dışındaki müşterilerle buluşturduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.
Platform, İngiltere’de en çok talep edilen ürünlerin ise, A4 fotokopi kağıdı, klasör, kağıt havlu, şeffaf dosya, masa üstü kırtasiye ürünleri, tükenmez kalem, tuvalet kağıdı ve zarf olduğunu açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!