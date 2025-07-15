AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bütünleme sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bütünlemeler için geri sayım sürerken, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Bütünleme sınavları gözetimli olarak yüz yüze olarak yapılmaktadır. Peki, "AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?" İşte detaylar...
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı tarihlerini duyurdu. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, AUZEF bütünleme tarihini gündemine aldı. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Peki, "AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2025 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?" İşte AUZEF sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı tarihi belli oldu.
Üniversitenin akademik takvime göre, AUZEF telafi sınavı 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
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İstanbul Üniversitesi, akademik takvimin güncellediğini resmi internet adresi üzerinden duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Değerli Öğrencilerimiz,
12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir."
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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Bütünleme Sınavı (Telafi) Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı
Değerli Öğrencilerimiz,
19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme (telafi) sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
Sınavlarınızda başarılar dileriz.
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AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.