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        Haberler Gündem AUZEF sınav sonucu sorgulama 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2023 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak. 11 Kasım Cumartesi günü sınava katılım gösteren öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 1. dönem AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 01:37 Güncelleme: 12.11.2023 - 01:37
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        • 1

          AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Güz dönemi ara sınavları için çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, 11-12 Kasım tarihleri arasında AUZEF sınavlarına katılım gösterecek. 11 Kasım tarihinde sınava katılan öğrenciler AUZEF sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 03-04 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

        • 3

          AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

          Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

        • 4

          AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Fakat geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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