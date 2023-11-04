AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

2023-2024 AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiresmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.''

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