Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 AUZEF final sınavları ne zaman?

        AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF final sınavları ne zaman?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala gözler, AUZEF sınav giriş belgesine çevrildi. AUZEF sınav yerleri giriş belgesine AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF final sınavları ne zaman? İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 01:24 Güncelleme: 27.12.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AUZEF güz dönemi final sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava girecek öğrenciler tarafından merakla beklenen AUZEF giriş belgesi yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayımlanması, "2024 AUZEF final sınavları ne zaman?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final tarihleri...

        • 2

          AUZEF GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır.

        • 3

          AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

        • 4

          Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Gazze'de 50 kişi hayatını kaybetti
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Habertürk Anasayfa