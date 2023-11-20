Aura gerçek midir? Bir insanın gerçekten aurası güçlü olabilir mi?

Modern bilim ve tıpta ise aura isimli bir enerji yoktur. Bilime göre kişileri enerjiden ziyade bakteri, genetik faktörler, yaşam koşullları ve beslenme faktörleri hasta eder. Ancak kimi uzmanlara göre hastalıklar enerji yoluyla "Aurasomaterapi ya da Aura-Soma" adı altında tedavi edilebiliyor. Yine de auranın kanıtlanmış bilimsel verisi yoktur.