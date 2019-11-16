Aradığı CEO'yu rakibinde buldu

Volkswagen Grubu markalarından Audi, kaptan koltuğuna kimin oturacağını açıkladı. Buna göre, 1 Nisan 2020'den itibaren markanın yeni CEO'su Markus Duesmann olacak.

Duesmann'in, Audi'yi sürdürülebilir bir mobilite şirketi haline getirirken, Alman üreticinin karbon ayak izini de azaltmaya yönelik önlemler alacağı bildirildi.

VW Grubu'nun diğer markaları gibi Audi de ürün gamındaki elektrikli seçenekleri artırıyor. Markanın ürün gamının tamamında hibrit motor seçeneklerinin sunulması hedeflenirken, tam elektrikli modellerinde sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

BMW'DE ÜST DÜZEY POZİSYONDAYDI

Otomotiv sektöründeki kariyerini Audi'nin en büyük rakibi BMW'de yapan Duesmann, 2012 ile 2016 yılları arasında BMW'nin motor geliştirme biriminin başındaydı. Duesmann 2018'den BMW'den ayrılana kadar da markanın satın alma bölümüne liderlik etmişti.

Öte yandan, VW Grubu'nun 2018 yılında CEO'su olan Herbert Diess'da BMW'nin eski yöneticilerinden. Duesmann'ın atanmasında ağırlığını koyduğu belirten Diess, VW Grubu şirketlerine BMW'den yaptığı transferler ile dikkat çekiyor.

Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler ise, dizel skandalı konusunda bilgisi olupta göz yumduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.