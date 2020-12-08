"HİÇ KİMSE CİDDİYE ALMAMIŞTI"

36 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şubat ayında koronavirüs konuşulmaya başlanmıştı ama insanlar buna gülüyordu. Hiç kimse ciddiyetini anlamamıştı. Sette bir grup insan hastaydı. Neyse ki ben hasta olmadım. Covid'den önce Covid setteydi ve Kristen sette hastaydı, ama bilmiyorduk.