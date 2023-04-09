Attila Atasoy ayrıca, "Gezginlik 1987'de başladı diyebilirim. Eczanemin yanına bir seyahat acentesi ofis açmıştı. Promosyon yaparak Bangkok, Pattaya ve Singapur turu düzenlemişlerdi. Daha önce ABD'ye, Tunus dahil Avrupa'nın pek çok yerinde bulunmuştum ama gezgin anlamında ilk olarak Bangkok, Pattaya ve Singapur'a gitmiştim. Ben gittiğim yerlerin yaşamına sızmayı istedim ve onu yaptım. Oradaki insanların yaşadığı hayatı yaşamak istedim. Yerel halk, nerede yiyip, içiyorsa oralarda yiyip içtim. Mynmar'da böcek yemişliğim bile var" ifadelerini kullandı.