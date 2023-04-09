"PİYASAYA AYAK UYDURAMADIM"



1982'de Bulgaristan'da Altın Orfe Müzik Festivalinde 'Fırtına' ve 'Like a Bird' ile Türkiye'yi temsil ederek iki özel ödül kazanan Attila Atasoy, "Kariyerimle ilgili hiç pişmanlığım yok ama müzik piyasına ayak uyduramadım. Düşen - kalkan yalnız bir savaşçıydım. Hiç menajerim olmadı. Düzene ayak uyduramadığım bir yapım olduğu için açıkçası çok zorlandığım dönemler oldu. En ünlü zamanlarım en parasız zamanlarım oldu. Şöhreti paraya çevirmeyi beceremedim. Assolistik sistemine de karşıydım. Konser büroları vardı bizi yönlendiriyordu. Bu piyasada kendiniz olarak kalmak zordu. Daha az parayı daha çok huzuru seçtim" şeklinde sözlerini sürdürdü.