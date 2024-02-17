ATM PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELDİ!

Yeni bir düzenleme ile ATM para çekme limiti yükseldi. Önceden 5 bin TL olan sınır, şimdi 10 bin TL'ye çıktı. Hatta bazı bankalarda bu sınır, 15 bin TL'ye kadar çıktı. Bankalar, mobil uygulama üzerinden veya SMS yoluyla müşterilerini bilgilendirmeye başladı.