Banka hesabı olanlar dikkat! ATM'lerde para çekme limiti yükseldi!
Yeni alınan bir kararla, bankalar ATM para çekme limitini artırdı. Bu zamana kadar 5 bin TL olan para çekme limitinde değişikliğe gidildi. Peki, para çekme limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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ATM'lerde para çekme limitinde değişikliğe gidildi. Önceden 5 bin TL olan sınır daha da yükseltildi. Bankalar limit artışı ile beraber, yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor. Peki, ATM para çekme limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...
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ATM PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELDİ!
Yeni bir düzenleme ile ATM para çekme limiti yükseldi. Önceden 5 bin TL olan sınır, şimdi 10 bin TL'ye çıktı. Hatta bazı bankalarda bu sınır, 15 bin TL'ye kadar çıktı. Bankalar, mobil uygulama üzerinden veya SMS yoluyla müşterilerini bilgilendirmeye başladı.
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ATM PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Banka müşterileri artık ATM'lerden 10 bin, bankaya göre 15 bin TL nakit çekebilecek. Aynı karar, karekod nakit çekim işlemlerinde de geçerli olacak.
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