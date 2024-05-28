Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!
Fenerbahçe'nin ocak ayında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği netleşiyor. Milli stoperin bonservisini elinde bulunduran İspanyol kulübü, Çağlar hakkındaki kararını verdi.
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği merak konusu oldu.
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Ligin 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Çağlar, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 6-0 yendiği karşılaşmada ise son maçına çıktı.
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İspanyol basını, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü için yeni bir plan yaptığını yazdı.
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Atletico Madrid'e yakınlığıyla bilinen Esto Es Atleti'nin haberine göre başkent ekibi Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle satmayı planlıyor.
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Haberde; Atletico'nun bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken, transferin şu anda zor olduğu kaydedildi.
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Atletico Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli oyuncu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
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