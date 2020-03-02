Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Akif Altın

AtlasglobalYeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya Güç)

Galatasaray HDI Sigorta: Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Melike Çadır (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal, Elifsu Erincek, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Derya Çayırgan, Özge Arslanalp)

Setler: 25-18, 25-17, 25-19

Süre: 72 dakika (23, 22, 27)