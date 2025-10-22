Habertürk
        Atlas Okyanusu nerede? Atlas Okyanusu hangi şehirde, ülkede?

        Atlas Okyanusu, Dünya üzerindeki en büyük ikinci okyanustur ve bu nedenle birçok kişinin favorisidir. Kuzey ile Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alan özel ve geniş bir alanı vardır. Bu devasa su kütlesi, kuzeyde Kuzey Buz Denizi'nden başlayarak güneyde Antarktika'ya kadar uzanır. Peki Atlas Okyanusu hangi ülkede?

        Giriş: 22.10.2025 - 13:33 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:33
        Atlas Okyanusu nerede?
        Atlas Okyanusu, yaklaşık 106 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yeryüzünün yaklaşık beşte birini kaplar. Atlas Okyanusu, sahip olduğu geniş hacim ile ticaret yolları ve doğal kaynaklar açısından son derece stratejiktir. İnsanlık için önemli olan bu okyanus, deniz taşımacılığının da kalbidir. İklim sistemi, deniz canlıları, enerji kaynakları ve jeopolitik konumu açısından küresel bir öneme sahiptir. Peki Atlas Okyanusu nerede?

        ATLAS OKYANUSU NEREDE?

        Atlas Okyanusu nerede yer alıyor? Dünya üzerinde en büyük ikinci okyanus olarak geçen Atlas Dağları’nın devasa bir kütlesi vardır. Kuzey ile Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında konumlanan konumlanır. Bu devasa su kütlesi, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden başlayarak güneyde Antarktika’ya kadar uzanır. Yaklaşık 106 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yeryüzünün yaklaşık beşte birini kaplar. Atlas Okyanusu, hem ticaret yolları hem de doğal kaynaklar açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir.

        ATLAS OKYANUSU HANGİ ŞEHİRDE?

        Atlas Okyanusu hangi şehirde? Bu okyanus, sadece tek bir şehrin içinde bulunmaz. Birden fazla kıtaya ve yüzlerce ülkeye kıyısı olan dev bir okyanus olarak göze çarpar. Ancak Atlas Okyanusu’na kıyısı olan önemli şehirler vardır. Bunlardan bazıları şöyledir;

        • New York (ABD)
        • Londra (İngiltere)
        • Lizbon (Portekiz)
        • Dakar (Senegal)
        • Rio de Janeiro (Brezilya)
        • Cape Town (Güney Afrika)

        ATLAS OKYANUSU HANGİ ÜLKEDE?

        Atlas Okyanusu hangi ülkede bulunuyor? Atlas Okyanusu, şehirlerde olduğu gibi ülkelerde de tek bir yerle sınırlı değildir. Çevresinde yaklaşık olarak 100 farklı ülke bulunduğu bilgisi vardır. Bu noktada Atlas Okyanusu’nun;

        • Kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa ve İspanya yer alır.
        • Güneyinde Brezilya, Arjantin, Güney Afrika ve Namibya gibi ülkeler bulunur.
        • Okyanusun ortasında ise Bermuda, Azor Adaları ve Yeşil Burun Adaları gibi ada devletleri ve bölgeleri de mevcuttur.

        Bu ülkeler, Atlas Okyanusu’nun sunduğu balıkçılık, deniz taşımacılığı ve turizm fırsatlarından yoğun şekilde yararlanır.

        ATLAS OKYANUSU ÖZELLİKLERİ NELER?

        • Atlas Okyanusu’nun yüzölçümü ise yaklaşık olarak 106 milyon km² ‘dir.
        • Dünyanın ikinci en büyük okyanusudur.
        • Bu okyanusun ortalama derinliği 3.646 metredir.
        • Atlas Okyanusu’nda en derin nokta ise Porto Riko Çukuru’ndadır ve yaklaşık 8.605 metre olduğu bilinir.
        • Kuzey ve Güney Amerika kıtalarını Avrupa ve Afrika’dan ayıran özel bir konuma sahiptir.
        • Atlas Okyanusu, küresel ticaret noktasında oldukça işlevseldir. Dünyadaki ticaretin yaklaşık %50’si Atlas Okyanusu üzerinden yapılır.
        • Burada binlerce balık türü, mercan resifi ve deniz memelisi mevcuttur.
        • Okyanus akıntıları, özellikle Körfez Akıntısı (Gulf Stream), Avrupa iklimini ılımanlaştıran özelliğe sahiptir.
        • Atlas Okyanusu, bilhassa Kuzey Atlantik’te kasırga ve tropikal fırtınalar açısından etkilidir.
        • Okyanus tabanında zengin maden yatakları ve petrol rezervleri de vardır.
        • Atlas Okyanusu, 15. yüzyılda keşfedilmiştir.
        • Coğrafi Keşifler Döneminde Portekizli ve İspanyol denizciler, Atlas Okyanusu’nu aşarak yeni kıtaların keşfine öncülük etmiştir.
        • Bu okyanus, dünya yüzeyinin %20’sini kaplar.
        • Bir zamanlar tek parça olan bir ana kıtanın bölünmesiyle bugünkü Atlas Okyanusu oluşmuştur.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
