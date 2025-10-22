Atlas Okyanusu nerede? Atlas Okyanusu hangi şehirde, ülkede?
Atlas Okyanusu, Dünya üzerindeki en büyük ikinci okyanustur ve bu nedenle birçok kişinin favorisidir. Kuzey ile Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alan özel ve geniş bir alanı vardır. Bu devasa su kütlesi, kuzeyde Kuzey Buz Denizi'nden başlayarak güneyde Antarktika'ya kadar uzanır. Peki Atlas Okyanusu hangi ülkede?
Atlas Okyanusu, yaklaşık 106 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yeryüzünün yaklaşık beşte birini kaplar. Atlas Okyanusu, sahip olduğu geniş hacim ile ticaret yolları ve doğal kaynaklar açısından son derece stratejiktir. İnsanlık için önemli olan bu okyanus, deniz taşımacılığının da kalbidir. İklim sistemi, deniz canlıları, enerji kaynakları ve jeopolitik konumu açısından küresel bir öneme sahiptir. Peki Atlas Okyanusu nerede?
ATLAS OKYANUSU NEREDE?
ATLAS OKYANUSU HANGİ ŞEHİRDE?
Atlas Okyanusu hangi şehirde? Bu okyanus, sadece tek bir şehrin içinde bulunmaz. Birden fazla kıtaya ve yüzlerce ülkeye kıyısı olan dev bir okyanus olarak göze çarpar. Ancak Atlas Okyanusu’na kıyısı olan önemli şehirler vardır. Bunlardan bazıları şöyledir;
ATLAS OKYANUSU HANGİ ÜLKEDE?
Atlas Okyanusu hangi ülkede bulunuyor? Atlas Okyanusu, şehirlerde olduğu gibi ülkelerde de tek bir yerle sınırlı değildir. Çevresinde yaklaşık olarak 100 farklı ülke bulunduğu bilgisi vardır. Bu noktada Atlas Okyanusu’nun;
Bu ülkeler, Atlas Okyanusu’nun sunduğu balıkçılık, deniz taşımacılığı ve turizm fırsatlarından yoğun şekilde yararlanır.
ATLAS OKYANUSU ÖZELLİKLERİ NELER?