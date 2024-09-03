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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Atlas 1948'de 'Cyborg Cabaret'

        Atlas 1948'de 'Cyborg Cabaret'

        Hollandalı oluşum Snowapple Collective'in Cyborg Cabaret performansı 2 Eylül Salı günü saat 20.30'da, Atlas 1948 Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 00:09 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:09
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        Atlas 1948'de 'Cyborg Cabaret'
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        Çok disiplinli ve uluslararası bir sanatçı kolektifi olan Snowapple Collective tarafından sahnelenen, şiirsel bir söyleşi ile post-apokaliptik bir kabare arasında yer alan cüretkâr gösteri Cyborg Cabaret, Atlas 1948 Sahnesi’ne konuk oluyor.

        Gösteri; Bir bilim insanının, potansiyel bir gelecekten dört karakteri sahneye taşımasını anlatıyor. Gösteri boyunca bu dört karakter, zihin ve beden arasındaki kontrolü sergileyen performanslarıyla izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunuyor. Cyborg Cabaret, ileride kavramların nasıl kaybolabileceğini, antroposentrik bir tarih anlayışının nasıl yok olabileceğini ve hatta gelecek nesiller için umut kavramının tamamen silinmesini konu alıyor.

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        Karanlık mizah, çağdaş melodiler ve dünyamızı anlamlandırmaya çalışan dokunaklı karakterlerin buluştuğu bu gösteri; tiyatro, şiir, dans ve bolca müziğin devrim niteliğinde bir sentezini sunuyor.

        Eva Schumacher’ın yazdığı 70 dakikalık gösteride, Laurien Schreuder, Caro Martin, Matteo Cerboncini, Gunga Alan Purves, Cynthia Martinez ve Samantha Montagna Portejoie olağanüstü performanslarıyla göz dolduruyor

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        #Cyborg Cabaret
        #Atlas 1948
        #Performans
        #dans
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