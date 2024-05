Atlas 1948'de 1 sergi 6 film

Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile festival, gala, lansman ve ödüllü filmlerin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948, bu hafta yoğun bir program ile sinemaseverler ile buluşurken, İstanbul Sinema Müzesi’nde yer alan benzersiz bir sergi de ziyaretçilerini bekliyor.

Devrim Erbil'in 60. sanat yılı "Inspirations" sergisiyle, değerli ressamın ve onun sanat yolculuğuna eşlik etmiş 35 farklı sanatçının eserleri ile İstanbul Sinema Müzesi'nde onurlandırılıyor. Usta ressam Devrim Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinden oluşan "Inspirations" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.

Kötülüğün Sıradanlığa Dönüşü, İlgi Alanı (The Zone of Interest)

Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkârlarıyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Öyle ki, ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evleri tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis’in aynı adlı romanından uyarlanan “The Zone of Interest” (İlgi Alanı), çiçekli, geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarında keyif süren Höss ailesinin başlarına ölüm külleri serpilirken süregiden sıradan gündelik yaşamını gözlemliyor. Jonathan Glazer’in on yıl önce çektiği huzursuzluk şahikası Under the Skin‘in ardından sinemaya bu etkileyici dönüşü kötülüğün sıradanlığına ve kendiyle çelişen insan doğasına dair alışılmadık ve kan dondurucu bir bakış sunuyor.