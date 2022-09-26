Atiye sevenleriyle buluştu

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Eylül ayında memleketi Hatay'da düzenlenen uluslararası etkinlikte sahne alan Atiye, ikinci defa bu sefer İstanbul'da yeniden sevenleri ile buluştu.

Hatay'ın tanıtıldığı etkinlikte sahnede yerini alan Atiye, "Bu özel günde sahnede olmaktan çok mutluyum ve de heyecanlıyım. Ben de Hatay'lıyım. Tüm Hatay'lıları çok seviyorum. Bu gece bol bol dans edip, eğleneceğiz" dedi.

Atiye, "Dalgana Bak"la ritmik bir açılış yapan Atiye, "Budur", "Salla", "Aşkistan", "Ya Habibi", "Soygun Var", "Salla" gibi şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.