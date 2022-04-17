Atiye eşini paylaştı!

"KIZIMLA YENİDEN DOĞDUM"

Ünlü şarkıcı, daha önce de "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.