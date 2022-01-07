Atık malzemelerden kütüphane kurdular

Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde bulunan Çıkacak İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri, atık malzemelerin faydalı bir şekilde kullanılabileceğini öğretmek, okuma alışkanlığını kazandırmak ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşatmak için topladıkları atık malzemelerle öğretmenleri önderliğinde raf, oturak, masa yaparak Sıfır Atık Kütüphanesi'ni kurdu. Öğrenciler tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışını Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük yaptı.
Kütüphanenin il genelinde örnek olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında ilçemizde 87 adet kütüphane oluşturduk. Bunun yanında Sıfır Atık malzemelerden yapılarak bir kütüphane oluşturmak istedik. Çıkacak İlkokulu'nda Sıfır Atık Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin emeği ile kullanılmayan malzemelerden sandık, merdiven, makara gibi malzemeler kullanarak öğrencilerimize bir okuma alanı oluşturduk. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.
'ÇOK MUTLU OLDUK'
Kütüphanenin olması için büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Çıkacak Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencilerinden Zeynel Başaran, "Kütüphanenin oluşmasında arkadaşlarımız ile birlikte öğretmenlerimizin önderliğinde atık malzemelerden kütüphane için masa, raf, sandalye yaptık. Bizler kütüphanemizi kendimiz yaptığımız için çok mutluyuz. Bir şeyler yapmak üretmek beni ve arkadaşlarımı mutlu ediyor. Öğretmenlerimize ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.
'ÜRETMEK HOŞUMUZA GİDİYOR'
Çıkacak Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Ali Efe ise, "Kendi emeğimizle kütüphane yaptığımız için burada vakit geçirmek, oyun oynamak ve kitap okumak çok hoşumuza gidiyor. Kendimizin bir şeyler yaparak, üretmek hepimizin hoşuna gidiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler Sıfır Atık Kütüphanesi'nde hem kitap okuyor hem de yaptıkları oyun setleriyle güzel vakit geçirmenin sevincini yaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!